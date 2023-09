Città di Castello | musica littoria al Festival delle Nazioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il poema eroico “Decima legio” di Barbara Giuranna ci ha riportato, all’inizio della serata, al cesariano “Veni, vidi, vici” Una serata, quella di sabato, autenticamente “”, un carotaggio di un momento della storiale italiana che il direttore artistico Sisillo ha argomentato come una necessaria conoscenza, per trarne la opportuna verifica qualitativa. In una edizione integralmente dedicata all’Italia, con una particolare apertura verso la produzione degli anni ’30, dopo la serata dello swing “di casa” e i due momenti riservati allaetnica etiope e all’exploit del “raggae” di Alborosie Star, era pur necessario far alzare un drone su un periodo dellaaccademica italiana che ha risentito, per forza di cose delle coordinate tracciate dal Duce e dal Re Imperatore nel momento in cui il nostro ...