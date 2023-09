Circuiti cerebrali ‘interrotti’ in obesità e disturbi alimentari | lo studio

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Tra le cause dell'e deici sarebbero anche 'interruzioni' o connessioni 'danneggiate' tra la memoria e iche regolano l’appetito. E' quanto rivela unoamericano pubblicato su 'Nature', secondo cui la compromissione di questi meccanismi è direttamente proporzionale all’indice di massa corporea (Bmi). Nel dettaglio, la ricerca rileva che gli individui obesi hanno connessioni compromesse tra l’ippocampo dorsolaterale e l’ipotalamo laterale, che possono influire sulla loro capacità di controllare o regolare le risposte emotive rispetto a pasti gratificanti. Secondo i ricercatori della Perelman School of Medicine dell’università della Pennsylvania, dunque, "questi risultati sottolineano che il cervello di alcuni individui ...

...della Pennsylvania pubblicata su 'Nature' Tra le cause dell'obesità e dei disturbi alimentari ci sarebbero anche 'interruzioni' o connessioni 'danneggiate' tra la memoria e iche ...Lo stimolo della fame è custodito inrobusti di neuroni, è forte al punto che spingeva i ... il legame tra intestino e cervello confermato da uno studio italiano Le sue sono strade......multicomponenziale che si sviluppa durante la fase di crescita e coinvolge varie aree. Ci ... come abbiamo pensato per molti anni, ma l'interazione, tra di loro, dimolto complicati, ...

La ricerca: circuiti cerebrali 'interrotti' in obesità e disturbi alimentari Adnkronos

La ricerca della Perelman School of Medicine dell'università della Pennsylvania pubblicata su 'Nature' ...Possono dare per ovvie cose che il più delle volte ovvie non sono affatto, ma che, senza averne coscienza, la maggioranza della comunità giunge ad accettare.