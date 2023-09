Cinecittà World seleziona 200 nuove risorse | ‘Job talent day’ il 23 settembre

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Dopo un’estate ricca di successi tra divertimento, concerti e grandi eventi,si prepara a uno spettacolare finale di stagione in vista delle feste di Halloween, Natale e Capodanno. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di offre un’opportunità unica a tutti gli aspiranti professionisti del settore dell’intrattenimento che vogliono entrare a far parte di un mondo magico. Sabato 23, dalle 11, si alza il sipario sul 'JobDay', l’evento organizzato dal teamumane del Parco per la selezione di 200 persone appassionate da inserire nel Parco. È aperta la ricerca per 60 addetti alla ristorazione, 50 figuranti per interpretare zombie terrificanti e creature mostruose, 30 addetti alle attrazioni, 20 attori, cantanti e ballerini, 10 steward, 10 addetti ...