Ciclisti nel mirino | distesa di puntine sulla strada Decine di gomme bucate

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sui tornanti del Montalbano tanti appassionati delle due ruote sono rimasti vittime di forature. La denuncia: 'Un sabotaggio in piena regola. E non è la prima volta che accade su questo tratto'

Ciclisti nel mirino, distesa di puntine sulla strada. Decine di gomme ... LA NAZIONE

Sui tornanti del Montalbano tanti appassionati delle due ruote sono rimasti vittime di forature. La denuncia: "Un sabotaggio in piena regola. E non è la prima volta che accade su questo tratto" ...Un ciclista di 75 anni è morto mentre percorreva un sentiero nei boschi del Parco regionale di Montevecchia. I soccorsi sono arrivati troppo tardi: nonostante i tentativi di rianimarlo, non è stato po ...