Ciavuru Food Feast a Monreale | 3 giorni di gusto tra street food siciliano e concerti dal vivo

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 4 settembre 2023) Al via dall’8 al 10 settembre, alla II edizione di, manifestazione all’insegna del cibo e del divertimento tra le vie del centro storico della città normanna a pochi chilometri da Palermo. In strada nelle graziosissime casette in legno lungo il percorso tradizionale sono previste degustazioni di prodotti tipici del territorio e spettacoli musicali. (live.it)