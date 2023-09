Cia Cuneo | Sono entrate in vigore nuove norme per l' uso dei sottoprodotti della vinificazione

Quali sono le ultime disposizioni in materia Lo abbiamo chiesto ad Agnese Genero , tecnico aziendale del comparto di. Sottolinea: "Nel percorso burocratico che ha riguardato le cantine che ...... verrà allestita la consueta rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza, sapientemente selezionati ed esposti con arte e fantasia dalle Associazioni di categoria (ColdirettiAgricoltori ...... Enrico Allasia di Confagricoltura, Roberto Colombero presidente Uncem Piemonte, Gabriele Carenini presidenteAgricoltore Piemonte, Luca Crosetto di Confartigianatoed Elia Dalmasso ...

Cia Cuneo: “Per i vigneti una stagione complicata, anche se ora le prospettive sono buone” TargatoCn.it

Il settore vitivinicolo è in continuo sviluppo, così come è in costante aggiornamento la normativa che lo interessa. Quali sono le ultime disposizioni in materia Lo abbiamo chiesto ad Agnese Genero, ...Come da tradizione, nei giorni tra l’8 e il 10 settembre tornerà la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città di Cuneo”, un evento che da quasi un secolo rappresenta la vetrina della produzione ortofrutt ...