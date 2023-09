Chiavi di Tavullia in titanio a Valentino Rossi | leggenda MotoGp

Ledi, realizzate in titanio, un materiale pregiato utilizzato anche per componenti di moto, verranno consegnate a Valentino Rossi, concittadino e residente più illustre del Comune in ...La città di, in provincia di Urbino, è in fermento per il grande evento che sarà in scena nella cittadina il prossimo 7 settembre in cui si consegneranno lea Valentino Rossi . Il sindaco, ...Giovedì 7 settembre sarà una giornata speciale per Valentino Rossi , che riceverà ledella città di. L'evento ' TavulliaVale ' si terrà alle ore 20.30, proprio nel weekend del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valevole per il campionato mondiale di MotoGP. ...

Valentino Rossi riceve le chiavi di Tavullia il 7 settembre Agenzia ANSA

TAVULLIA Nell’ultimo fine settimana lo abbiamo visto al motomondiale in Austria a sostenere i suoi piloti della Vr46Racing tema e quelli dell’Academy. Un’estate davvero intensa ...Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, si prepara al grande evento di giovedì 7 settembre quando la sindaca Francesca Paolucci consegnerà le chiavi della città a Valentino Rossi, il suo cittadino ...