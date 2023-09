Chi ha vinto la sfida tra l' intelligenza artificiale e uno sceneggiatore in carne e ossa

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - Alla fine non hanessuno. Perché non era quello lo scopo dellaportata in scena - letteralmente - nel corso del convegno "- Opportunità o minaccia?" da WGI (Writers Guild Italia) nell'ambito delle Giornate degli Autori dell'80ma Mostra del cinema di Venezia. È stata la primache ha visto contrapporsi in tempo reale un sistema dicontro unonella creazione di un pitch per un soggetto audiovisivo. L'incontro, realizzato in collaborazione con 100Autori, SIAE e ANAC, aveva l'obiettivo di riflettere sulla rivoluzione in corso generata dall'avvento dei nuovi sistemi di IA e si è concluso con l'esibizione dal vivo di Alex Braga in una performance musicale realizzata ...