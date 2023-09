Chi era Steve Harwell | gli Smash Mouth | la morte del figlio e la malattia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023)è stato una delle voci più importanti della scena alternativa degli anni ’90. Walking On The Sun, con quel taglio un po’ surf rock e un po’ pop, con la giusta rividità che è tipica della tensione rock, è stato il più grande successo dei suoi, gruppo nato nel 1994 in piena esplosione pop punk e con il coraggio di buttarsi sulla scena con una hit radiofonica dal sapore frizzante, piena di groove e abbastanza sfacciata da mettere d’accordo tutti. Chi eraera nato a Santa Clara, in California, nel 1967. Nel 1994 aveva fondato gliinsieme al chitarrista Greg Camp, al bassista Paul De Lisle e al batterista Kevin Coleman. Alla fortunata carriera con la ...