Chi è Marco Tardelli | il compagno di Myrta Merlino | età | carriera e figli

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 4 settembre 2023), nato a Careggine nel 1954, compie 69 anni il 24 settembre. Benché sia stato un ex calciatore di fama e un allenatore esperto, oggi si distingue per le sue attività lontane dal mondo del calcio. Chi è, ildiL’ex calciatore è stato amato dai tifosi delle squadre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.