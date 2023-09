Cestello si stacca da autogru | morto imprenditore 46enne a Corato Bari

Leggi Anche Incidente ferroviario Brandizzo, tre alert inascoltati: 'Fermi, deve passare un treno' - Il tecnico indagato è 'distrutto' Leggi Anche Amantea (Cosenza), investito da treno mentre assiste ...Corato,sida autogru e travolge imprenditore 46enne Secondo quanto emerge dai primi rilievi svolti dagli agenti di polizia del commissariato di Corato, il 46enne stava manovrando una ...Cucinare il pesce al vapore richiede o l'utilizzo di una vaporiera o dell'appositoda ... Il pesce è cotto quando si nota che la carne sifacilmente dalla lisca. Abbinare e condire il ...

Corato, un cestello si stacca da autogru, morto imprenditore di 46 anni Il Riformista

Secondo quanto emerge dai primi rilievi svolti dagli agenti di polizia del commissariato di Corato, il 46enne stava manovrando una autogru munita di cestello che, all'improvviso, si è sganciato ...L'uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo e non ha disposto l'autopsia ...