Cerveteri | pronto l’abbattimento dei pini in via Chirieletti Gli ambientalisti | “Soluzione insostenibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 settembre 2023)– “Con Delibera di Giunta del n.24 del 21 agosto 2023, l’Amministrazione comunale diha approvato la perizia tecnica relativa agli interventi stradali da effettuare tra lo svincolo via Italoe via Settevene Palo, nei pressi della prima rotonda all’ingresso della città. Chi frequenta la zona sa bene quanto disastrato sia il tratto finale di via, tra buche e radici degli alberi affioranti dall’asfalto. Nulla è stato mai fatto per arginare e contenere il problema, se non recintare l’area e lasciar passare gli anni nella totale incuria“. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di cittadini volontari e attivisti per l’ambiente die Ladispoli. “Ora che l’emergenza non può essere più ignorata – si legge ancora – si cerca di correre ai ripari, come ...