C’era una volta a Bergamo…il trio delle meraviglie

(Di lunedì 4 settembre 2023) La fine di un ciclo: quello delZapata-Ilicic-Gomez che fece sognare l’Atalanta e l’intera città di Bergamo “Goditi i momenti fino a quando non diventeranno ricordi”. Una frase cruda e realista, specialmente quando qualcosa di bello finisce, nonostante la speranza che possa continuare all’infinito. Passano le stagioni, non sicuramente i ricordi o le emozioni provate in determinati contesti, specialmente su chi era parte integrante di una storia tratta da un glorioso passato recente. Zapata-Gomez-Ilicic: tre nomi racchiusi in un tridente che anche tra qualche anno farà ancora breccia nel cuore di chi lo ha vissuto sugli spalti, parte di un racconto prossimo ad essere tramandato, rispondendo così alla domanda di figli e nipoti su qual è stata l’Atalanta più bella e forte di tutti i tempi, nonostante il ...

ome tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno ... Dopocorsa adrenalinica fino all'ultimo giro con Charles ... Alessandro Del Bono , è stato aggredito mentrein macchina nel ......panchina degli Azzurri a Colonia nel 2004 e a Sapporo nel 2006'...degli Azzurri a Colonia nel 2004 e a Sapporo nel 2006Carlo ... Anche in Giappone giocammobuonissima partita ma il ...stato sospeso per la pandemia, dando agli Stati il via libera preventivo a qualunque tipo di spesa in deficit:da affrontaresituazione drammatica in cui non si poteva andare tanto per ...