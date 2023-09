Catania | Silvestri un muro per Tabbiani che perde Quaini Ma c’è piano B

COME SI CAMBIA Ma come cambia ilcon l'arrivo di TommasoPoco o molto, lo scopriremo forse già contro il Brindisi. La difesa rossazzurra potrebbe cambiare i suoi interpreti ......calciatore che ha raggiunto l'intesa colnell'ultima giornata di calciomercato. E sempre poco prima della chiusura del mercato, Laneri ha preso dal Modena il difensore Tommasoche ...Dal 2018 al 2021, con il Calcioha collezionato 105 presenze realizzando 5 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha indossato in avvio di carriera le maglie dell'...

SILVESTRI, quando il difensore lasciò Catania: “Maglia onorata fino alla fine. Qualcosa di speciale con la città” Tutto Calcio Catania

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...La vittoria del Crotone a Catania raccontata sulle colonne di Tuttosport: "Amaro ritorno del Catania nei professionisti. Il colpo di testa di Tribuzzi a metà della ripresa regala i ...