(Di lunedì 4 settembre 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune diOpera ininterrottamente da quasi un secolo ae per questo ai titolari dell’esercizio“Alimentari Sacco”, la partita iva piùdel, l’Amministrazione comunale ha consegnato una targa celebrativa “per … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Castelvenere. Premiata l'attività commerciale più antica del paese ... Retesei

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Castelvenere Opera ininterrottamente da quasi un secolo a Castelvenere e per questo ai titolari dell’esercizio commerciale “Alimentari Sacco”, la partita i ...“I consiglieri comunali socialisti di Castelvenere ringraziano la l’Amministrazione Comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, e la Pro Loco per aver premiato il Comune di Tricarico (Matera) in ...