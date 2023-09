(Di lunedì 4 settembre 2023) Federico(215) si è qualificato per glidi finale del challenger francese di(73.000 di montepremi sul cemento) superando per 16 63 64 il macedone del nord Kalin Ivanovski (330). ...

Cassis: Gaio agli ottavi, martedì esordio per Zeppieri e Bellucci SuperTennis

Federico Gaio (215) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger francese di Cassis (73.000 € di montepremi sul cemento) superando per 16 63 64 il macedone del nord Kalin Ivanovski (330).Sono 3 gli azzurri in gara nel challenger francese di Cassis (73.000 € di montepremi sul cemento). Giulio Zeppieri (136) e Mattia Bellucci ...