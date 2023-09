Caso Valeria Fioravanti | 3 medici sotto indagine | meningite non diagnosticata

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per la morte di, avvenuta lo scorso gennaio a causa di unaacuta, sono tre iindagati per diagnosi non corretta ed errata prescrizione di antidolorifici.aiaveva detto di avere forti mal di testa e dolori alla schiena. Gli fu prescritto il Toradol, un antidolorifico che mascherò L'articolo proviene da Il Difforme.