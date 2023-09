Caso Rubiales | Morata e il duro comunicato | “È inaccettabile”

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’ex attaccante della Juve, insieme ad altri compagni di nazionale, ha letto una lettera per condannare il comportamento del presidente della federazione spagnola. La tempesta mediatica che ha travolto Luis, il presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF), non sembra volersi placare. Il suo gesto inappropriato nei confronti della calciatrice Jennifer Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali Femminili in Australia e Nuova Zelanda ha scatenato una vera e propria bufera di critiche e condanne.legge la lettera controin compagnia di Azpilicueta, Rodrigo e Asensio (Ansa) – Notizie.comIn una mossa senza precedenti, anche i membri della nazionale maschile spagnola hanno deciso di prendere una posizione ferma contro. I capitani della squadra, Alvaro ...

Continua la bufera attorno a Luis, il presidente della Federcalcio spagnola che ha suscitato grande indignazione per il gesto del bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione ......comportamento tenuto dal presidente della FederazioneLa Nazionale maschile spagnola ha voluto leggere un comunicato per chiarire una volta per tutte la propria posizione sul. ...... per leggere una dichiarazione sula nome dei giocatori della Spagna. Una conferenza stampa in cui hanno sfilato tutti i giocatori della Nazionale ed in cui alla stampa presente non è ...

Spagna, i giocatori della nazionale sul 'Caso Rubiales': 'Comportamento inaccettabile' Sky Sport

In Spagna continua a tenere banco il caso Rubiales. I fatto che si sono verificati durante e dopo la finale della Coppa del Mondo femminile in Australia hanno creato un dibattito ferocissimo, sia a ...Anche la nazionale di calcio maschile della Spagna prende posizione contro il presidente della federazione Luis Rubiales dopo il caso nato dal bacio non consensuale dato dallo stesso Rubiales alla ...