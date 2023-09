Caso Hasib | sorella conferma accuse | ‘agenti in casa e poi e buttato giù da finestra' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - E' durato quasi 4 ore a piazzale Clodio l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza delladiOmerovic, il 36enne precipitato dallail 25 luglio di un anno fa durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro. All'udienza di questa mattina fissata per svolgere l'atto istruttorio con l'aiuto di una interprete di lingua ‘romanè', la ragazza, a quanto si apprende, hato le, riferendo che quel giorno quattro poliziotti erano entrati ine uno degli agenti in particolare avrebbe presoe dopo averlo picchiato lo avrebbegiù dalla. Gli altri poliziotti, secondo quanto detto dalla ragazza, ...