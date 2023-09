(Di lunedì 4 settembre 2023) L’accertamento fiscale risale a 25 anni fa, ma laè da pagarecinque. I tempi lunghissimi prima e velocissimi dopo riguardano unanotificata dall’Agenzia delle Entrate a un uomo di 86 anni: l’importo è diper un accertamento che risale al 1998 ma che è da appuntocinque. L’uomo, di Piancastagnaio (Siena), ha preso carta e penna e ha scrittopresidente del Consiglio Giorgiachiedendo aiuto. La vicenda è riportata da La Nazione dove si spiega che lo stesso contribuente, un ex commerciante, si è visto arrivare in questidiverse cartelle esattoriali per somme ancora dovute ...

... se la regolarizzazione avviene dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, ma entro la notificazione dell'atto di accertamento, quindi prima dell'emissione della. La ...A un uomo di 86 anni è arrivata unada 26mila euro per un accertamento del 1998 ma da saldare entro cinque giorni. La notifica è dell'Agenzia delle Entrate. L'uomo, di Piancastagnaio (Siena), ha preso carta e penna ...Un 86enne di Piancastagnaio, in provincia di Siena, si è visto recapitare una salatissimache lo ha messo in ginocchio. All'anziano, infatti, è arrivata una richiesta di pagamento di oltre 26.000 euro per un accertamento che risale al 1998 e da pagare entro cinque ...

Cartella esattoriale da 26mila euro da saldare entro 5 giorni, 86enne scrive alla Meloni Il Fatto Quotidiano

I tempi lunghissimi prima e velocissimi dopo riguardano una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate a un uomo di 86 anni: l’importo è di 26mila euro per un accertamento che risale ...Un 86enne di Piancastagnaio sull'Amiata, sommerso da cartelle esattoriali risalenti al 1998 per un importo di 26mila euro, appella alla presidente del consiglio Meloni per chiedere aiuto. Il sindaco ...