Carlos Sainz rapinato | il pilota della Ferrari insegue i ladri

Tre giovani marocchini di 18, 19 e 20 anni sono stati arrestati per aver rapinato il pilota di Formula 1a Milano. La rapina è avvenuta ieri sera davanti all'hotel Armani in via Manzoni, dove uno dei rapinatori ha strappato un orologio del valore di oltre 300mila euro dal polso di. Il ..., dopo aver conquistato il terzo posto a bordo della sua Ferrari al Gp di Monza , aveva deciso di trascorrere la domenica a Milano alloggiando all' hotel Armani in viale Manzoni . Il suo ...Disavventura finita bene, quella vissuta danella serata del GP d'Italia . Il ferrarista, in compagnia del manager, ha subito il tentativo di furto del (prezioso) orologio Richard Mille, intorno alle 20:30, in centro a Milano, ...

Brutta avventura per Carlos Sainz a Milano dopo aver conquistato un terzo posto nel Gp d'Italia a Monza Intorno alle 20.30 di domenica 3 settembre il pilota spagnolo della Ferrari ha subito una rapina ...Il pilota della Ferrari Carlos Sainz è stato rapinato del suo orologio a Milano. Lo sportivo ha inseguito i ladri ...