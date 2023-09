Carlos Sainz rapinato a Milano poche ore dopo il podio del GP d’Italia | mentre era ancora in tenuta Ferrari

Il ferraristaè stato rapinato dell'orologio a Milano dopo il Gran Premio di Monza. E' successo ieri sera in via della Spiga, nel quadrilatero della moda. Gli autori della rapina, 3 uomini, sono già ...Dopo essersi sudato il terzo posto del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 a Monza con una serie di difese da manuale sugli avversari,ha subito un tentativo di rapina a Milano . Secondo quanto riporta l'edizione meneghina di Repubblica, il pilota della Ferrari è stato avvicinato da tre persone una volta uscito dall'...... Lecce Salernitana è finita 2 a 0 • Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monza, è il primo pilota nella storia di Formula 1 a vincere dieci gran premi consecutivi •girava in ...

Il ferrarista Carlos Sainz rapinato dell'orologio a Milano Agenzia ANSA

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma non è certo una notizia. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza l'olandese h ...È racchiusa nella decima vittoria di fila di Max, un'impresa che mai nessuno aveva realizzato in più di 70 anni di Formula 1 e nel terzo posto di Carlos Sainz davanti al mar Rosso Ferrari che rende ...