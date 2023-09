Carlos Sainz | pilota Ferrari vittima di rapina a Milano

(Di lunedì 4 settembre 2023)to adopo il Gran Premio di Monza. Incidente inaspettato fuori dalla pista Dopo un intenso weekend di gare al Gran Premio di Monza, ildella Scuderia, ha fatto i titoli di cronaca per un motivo molto diverso. Purtroppo, il suo viaggio asi è concluso in modo inaspettato quando è statoto dell’orologio in un episodio sconvolgente. L’incidente è avvenuto in via della Spiga dovesi trovava dopo la corsa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, ilè stato avvicinato da tre individui, che sono stati successivamente arrestati. Gli aggressori avrebbero ...

, dopo aver conquistato il terzo posto a bordo della sua Ferrari al Gp di Monza , aveva deciso di trascorrere la domenica a Milano alloggiando all' hotel Armani in viale Manzoni . Il suo ...Disavventura finita bene, quella vissuta danella serata del GP d'Italia . Il ferrarista, in compagnia del manager, ha subito il tentativo di furto del (prezioso) orologio Richard Mille, intorno alle 20:30, in centro a Milano, ..., pilota della Ferrari, è stato rapinato a Milano dopo il Gran Premio di Monza. L'episodio si è verificato in via Manzoni, davanti all'Hotel Armani, ad opera di tre persone già prese. ...

Tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia per la rapina nei confronti del pilota della Ferrari Carlos Sainz, commessa ieri sera a Milano.Una vicenda che, per certi versi, ricorda da vicino la disavventura vissuta un anno e mezzo fa dal suo compagno di squadra, Charles Leclerc. Il pilota monegasco, il 18 aprile 2022, nel giorno di ...