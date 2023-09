Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva intuito l’esistenza del ‘polipartito’ della mafia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) La strage di via Carini del 3 settembre 1982, nella quale Cosa nostra uccise il generale-prefetto di Palermoinsieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’autista Domenico Russo, si può ricordare – con tutto il rispetto dovuto a un vero eroestoria italiana, che ho avuto l’onore di apprezzare personalmente durante i difficili anni dell’antiterrorismo – anche parafrasando un gioco che si trova spesso nei giornali di enigmistica. Si tratta di unire, come fossero punti di una figura da disvelare, alcuni pensieri dello stesso, in prevalenza tratte dai suoi Diari e da una celebre intervista di Giorgio Bocca del 10 agosto, qualche giorno primastrage. Ecco i “punti” da unire: 1) – Sono arrivato a Palermo ...