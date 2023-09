Carenze igieniche | chiusa trattoria nel centro di Taranto

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato continua con i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie all’interno dei locali pubblici. I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente a personale specializzato dell’ASL, hanno svolto accertamenti, anche, in una notadelcittà. Gli inquirenti hanno riscontrato la presenza di diversi alimenti privi di documentazione che ne attestasse la provenienza ed hanno accertato la violazione di diverse norme igienico sanitarie. L’Autorità Sanitaria presente sul posto ne ha disposto la chiusura temporanea fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità. Al titolare dellaè stata comminata una sanzione di mille euro. I controlli seguiranno, anche, nei prossimi giorni. ...

