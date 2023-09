(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Sono tornati a salire nel weekend ideialla pompa. Lain self service è in media nazionale vicina a 1,96 euro/litro, il gasolio sopra 1,86 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni e Q8 hanno aumentato di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,958 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,963, pompe bianche 1,946),self service a 1,862 euro/litro (+2, compagnie 1,867, ...

... anche di prima necessità, che sono aumentati notevolmente, o ai prezzi record dei, e ai ... Contro il caro - vita il governo starebbe, infatti, mettendo a punto unpiano per calmierare ...... per sottolineare ilpasso nella mobilità sostenibile: si chiama Enilive ilbrand di ... dove è presente un'ampia offerta di prodotti, tra cui idi natura biogenica come l'HVO (...A rivelarlo è Assoutenti che, alla luce delandamento di inflazione e, ha aggiornato le stime sulle spese che attendono le famiglie da settembre fino a fine anno, prendendo in esame ...

Carburanti, nuovo rialzo dei prezzi oggi per benzina e diesel L'Edicola del Sud

Un nuovo nome, un nuovo marchio ... dove è presente un’ampia offerta di prodotti, tra cui i carburanti di natura biogenica come l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), il bio-GPL e il biometano, nonché ...Sono tornati a salire nel weekend i prezzi dei carburanti alla pompa: la benzina in self service è in media nazionale vicina a 1,96 euro/litro, il gasolio sopra 1,86 euro/litro ...