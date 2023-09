Caravaggio | esce di strada e si ribalta | soccorso con l’elicottero

(Di lunedì 4 settembre 2023). Grave incidente prima di mezzogiorno di lunedì (4 settembre), sullastatale 132. Un uomo di 52 anni, alla guida di una Fiat 600, stava procedendo da Milano in direzionequando ha perso il controllo della vettura, finendo fuori. Durante ilmento, il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, ed è stato trovato privo di sensi dagli operatori del 118 ad alcuni metri dal mezzo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, ma si è reso necessario anche l’ausilio dell’eli. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviglio. Sul posto è intervenuta la polizia locale diper i rilievi dell’incidente e i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo dal canale nel quale era finito. ...

BASSA BERGAMASCA. Incidente stradale lunedì 4 settembre poco prima di mezzogiorno sulla tangenziale. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso. Notizia in aggiornamento.