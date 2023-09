Capri | trovato un cadavere in mare | dalla fede si scopre che era un membro della troupe di Sorrentino

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il corpo di un uomo 51enne era in acqua da diverse ore quando, due giorni fa, un canoista ha riilin, e una motovedettaGuardia Costiera dilo ha recuperato nelle acque tra Marina piccola e i Faraglioni. E per ben 48 ore il giallosua identificazione ha tenuto l’isola dicol fiato sospeso. E gli inquirenti alle prese con un rebus investigativo che si orienta su due possibili ipotesi del caso: quella del malore (e di una possibile caduta dagli scogli nella zonagrotta dell’Arsenale). Oppure l’eventualità di un’onda anomala che potrebbe averlo travolto facendolo finire in. Dunque, al momento, sembra esclusa quella del suicidio. Oggi comunque, dopo ore di buio e di ricerche sul ...