Capri-Napoli trofeo Farmacosmo | domani la presentazione al Circolo Canottieri

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laentra ancora di più nella storia del nuoto di fondo. Quella in programma sabato 9 settembre, infatti, celebrerà i 70 anni di vita della Maratona del Golfo, la cui prima edizione (ora si arriva a quota 58) fu disputata nel 1954. Un traguardo importante che gli organizzatori della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, guidati da Luciano Cotena, hanno deciso di onorare con una serie di iniziative, che avranno come punto più importante la traversata natatoria di 36 km. Per illustrare tutte le novità e le curiosità legate all’appuntamento, è in programma martedì 5 settembre, alle ore 11.30, nei locali del(Giardini del Molosiglio, 1) la conferenza di, per la quale sono ...