Capri-Napoli | il beach club “Le Ondine” punto di partenza | Rosolino darà il via

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 settembre 2023) Per il 74° anno ilLedidegli atleti che gareggiano pe la. La kermesse ufficiale, in realtà, giunta alla sua 58° edizione, ma ancor prima atleti si sono cimentati nel tragitto in mare da, partendo dallo storico lido dell’isola azzurra. La2023 si terrà il prossimo 9 settembre e sarà presentata in conferenza stampa, martedì 5 settembre alle ore 11:30, presso il Circolo Canottieri. Una traversata di 36 km che ha inizio dalla Marina Grande die termina a, nei pressi del Circolo Canottieri. La durata di gara per i vincitori, negli ultimi anni, è compresa tra ...