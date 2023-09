Capri | identificato uomo morto in mare | è Luca Canfora | costumista di Sorrentino

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si chiama, 51 anni, l’trovato senza vita in, nello specchio d’acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. Famoso, era impegnato con la troupe del premio Oscar Paolo, che proprio in questi giorni sta lavorando sull’isola azzurra per il suo ultimo lavoro cinematografico.in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.