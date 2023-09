Capri | identificato cadavere trovato in mare | lavorava nella troupe di Sorrentino

È statograzie alla fede solo ieri il corpo dell'uomo senza vita trovato in mare ail primo settembre, nello specchio d'acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. L'uomo con una ferita alla ...AGI - È statograzie alla fede il corpo dell' uomo senza vita trovato in mare a, nello specchio d'acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. L'uomo con una ferita alla testa ha 51 anni, e, secondo ...... Livorno (a poche miglia dal porto), Sardegna, Puglia (in zona Salento),, Ischia e Procida. ... Non è chiaro il motivo dell'avvicinamento dell'esemplare di Oliveri, che è statocome ...

Capri, identificato il cadavere trovato in mare: lavorava sul set del ... QUOTIDIANO NAZIONALE

È stato identificato grazie alla fede il corpo dell’uomo senza vita trovato in mare a Capri, nello specchio d’acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. L’uomo con una ferita alla testa ha 51 anni, e, ...Il suo cadavere era affiorato nel mare di Capri, nello specchio d'acqua tra Marina piccola e i Faraglioni, venerdì mattina. Ieri è stato finalmente identificato, grazie alla fede che portava al dito: ...