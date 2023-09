Capretta uccisa a calci | non è una bravata | io ci vedo la banalità del male

(Di lunedì 4 settembre 2023) di Nadia Aragona Quando ho sentito di sfuggita la notizia, ho subito rigettato il pensiero, non voglio sentire, non voglio sapere, mi fa troppo. Poi ho pensato che accantonare la cosa era come accettarla passivamente. Con grande sofferenza quindi ho letto e riflettuto su quanto accaduto al festeggiamento di un diciottesimo compleanno in un agriturismo, e cioè l’uccisione adi unada parte di un gruppo di ragazzi. I ragazzi che hanno ucciso lapare certo che fossero ubriachi o comunque avessero assunto sostanze che alteravano il loro stato percettivo. La prima domanda che mi sorge, dal momento che mi pare di aver capito che fossero presenti i genitori dei ragazzi, perché un genitore lascia che suo figlio si ubriachi in quel modo o comunque che finisca in quello stato? Come può un genitore ...

