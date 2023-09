(Di lunedì 4 settembre 2023) "Il Napoli ha perso la determinazione che aveva lo scorso campionato". ROMA - "L'prosegue sull'abbrivio della finale di Champions della scorsa stagione. Si è vista in queste giornate di campionato una grande squadra,delle proprie forze. Lo dimostra il fatto che fin qui non ha subito

... accompagnato dai sogni di chi lo vede già dove non c'è riuscita la Juve e soprattutto l', ... dove può imitare altri santoni venuti da Milano, da Helenio Herrera a Liedholm e, guarda caso ...... dal momento che il 24 aprile 1910 arbitrò lo spareggio scudetto Pro Vercelli -(partita ... Questa la squadra, scelta dalla commissione*: De Simoni Calì (C) VariscoFossati Trerè ...... al massimo, gli avrebbe potuto portare la proverbiale 'borsa'), per altri - compreso- il ... Giocherà 15 partite e la rete del 2 - 1 nello scontro diretto con l'di Mourinho sarà il ...

Capello "Inter forte e convinta, Milan compatto, Juve ibrida" Agenzia ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) - "L'Inter prosegue sull'abbrivio della finale di Champions della scorsa stagione. Si è vista in queste giornate di campionato una grande ...CARRARA La Carrarese ha la meglio sulla Fermana in un esordio comodo e ottiene i primi tre punti del campionato senza soffrire. Realizzato un tris ai marchigiani che dovranno crescere al ...