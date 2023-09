Capelli da favola per i protagonisti del film Ferrari

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è un'amante esigente. Così, quando Patrick Dempsey e Adam Driver si presentano in occasione della presentazione dela uno dei vertici cinematografici più dorati d'Europa, devono farlo in grande stile. È necessario essere in cravatta nera per dare un triplo bacio in aria all'attore più vicino che potrebbe essere il vostro prossimo co-protagonista. Devi sorridere e salutare come in un cartone animato di propaganda della marina militare dal tuo taxi acquatico in stile Wes Anderson. Bisogna, soprattutto, sfoggiare una capigliatura estremamente curata. Tutti e due gli attori in questione hanno trovato il loro stile ideale molto tempo fa, e non si sono scostati da quel modello. Da quando Adam Driver ha creato il proprio marchio di fabbrica estetico, un po' strambo e sexy, grazie al ruolo ...