Canada | sparatoria durante matrimonio | due uomini morti e sei feriti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ottawa, 4 set. (Adnkronos) - Unauna Ottawa ha provocato la morte di duee altri sei. Gli invitati hanno raccontato di essersi nascosti nelle cucine di un centro congressi per sfuggire a un giovane armato. La polizia di Ottawa ha riferito di non aver ancora arrestato il sospetto, ma si è precipitata sul posto vicino all'aeroporto dopo la segnalazione di spari . I paramedici hanno detto di aver portato d'urgenza i- tra cui duecon ferite mortali da arma da fuoco - in ospedale dopo che diverse persone erano state colpite nel parcheggio fuori dal locale del ricevimento. “Si tratta di un'indagine ancora in corso ha dichiarato la polizia - Tutti gli aspetti investigativi vengono esplorati".

Due persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite ieri in unaavvenuta nel parcheggio di una location per matrimoni a Ottawa. Lo hanno riferito le autorità.

La polizia di Ottawa ha confermato che sono morti due uomini di età compresa tra 26 e 29 anni, entrambi provenienti da Toronto, la città più grande del Canada. Tra i sei feriti c'erano degli americani ...In Canada due persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di una location per matrimoni a Ottawa. Lo hanno riferito le autorità. Nella sala si s ...