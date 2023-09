Campionato Primavera 1 | 2ª giornata | risultati e classifica Inter dietro 3

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’si è fermata sabato a Cagliari, pur giocando un tempo in superiorità numerica, e non è fra le squadre a punteggio pieno nel1. Sono in tre in testa con due vittorie su due, poi insegue la squadra di Chivu. Sampdoria-Atalanta 1-0 Frosinone-Monza 2-3 Milan-Bologna 4-1 Lazio-Verona 2-1 Cagliari-1-1 Empoli-Roma 3-5 Lecce-Juventus 0-3 Torino-Sassuolo 1-1 Fiorentina-Genoa 1-11 –Milan 6 Juventus 6 Roma 64 Sassuolo 4 Torino 4 Verona 3 Bologna 3 Sampdoria 3 Lazio 3 Atalanta 3 Monza 3 Genoa 1 Fiorentina 1 Cagliari 1 Empoli 0 Frosinone 0 Lecce 0 PROSSIMO TURNO TERZALecce-Lazio sabato 16 settembre ore 11 Sassuolo-Milan sabato 16 settembre ore 11 Atalanta-Cagliari ...