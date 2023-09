Calendario Mondiali canottaggio Belgrado 2023 | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ilcompleto deidi, inda domenica 3 a domenica 10 settembre a, in Serbia: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche tante carte olimpiche per Parigi 2024. Saranno 67 gli atleti italiani al via, che proveranno ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano e staccare il biglietto per i prossimi Giochi. Le finali A saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre tutte le altre gare saranno visibili su worldrowing.com. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il ...