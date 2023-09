Calciomercato Napoli – Diego Demme proposto al Fenerbahçe | i dettagli

Ilè finito, in Italia almeno, ma Diego Demme potrebbe lasciare ilin extremis. Il centrocampista tedesco, ormai fuori rosa, potrebbe accasarsi in quei campionati nei quali il ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan , direttore di.com: "Con Kim in campo, ilnon avrebbe perso con la Lazio. Juan Jesus è un ex calciatore e chi ha pensato di potergli fare un'altra stagione ha sbagliato profondamente. De ...... dicendo no alla più folle delle offerte del2023. Lo scrive L'Equipe, secondo cui il presidente del- in base alle ultime news - oltre a respingere l'offerta dell'Al - Hilal per ...

De Laurentiis agli arabi: "Con 200 milioni non comprate neanche un piede di Osimhen" La Gazzetta dello Sport

Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen, dicendo no alla più folle delle offerte del calciomercato 2023. Lo scrive L’Equipe, secondo cui il presid ...Secondo appuntamento della stagione 2023-24 con “Il Gede Risponde”, ultradecennale rubrica di sportparma.com firmata dall’ex allenatore gialloblù Pietro Carmignani. Cosa lascia il pareggio nel derby c ...