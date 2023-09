Calcio | Nunziata | ' vogliamo lanciare giovani per la Nazionale A e qualificarci all' Europeo U21'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tirrenia, 4 set. - (Adnkronos) - È un nuovo inizio per laUnder 21 che, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, ha dato il via alla marcia di avvicinamento ai primi due impegni delle qualificazioni all'2025. Nuovo l'allenatore - Carmine, promosso dall'Under 20 dopo il secondo posto all'ultimo Mondiale in Argentina -, nuova (in Under 21) buona parte dei giocatori, molti dei quali in campo durante l'estate tra Mondiale Under 20 edUnder 19, quest'ultimo vinto dall'Italia. Lache ripartirà venerdì dalla Lettonia (a Jurmala si gioca alle ore 16 italiane, diretta Rai) è una squadra che può contare su elementi che hanno già fatto parte del precedente biennio, concluso con la fase finale dell'in Romania e Georgia in cui l'Italia ...