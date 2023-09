Calcio | Neymar | ' Io e Messi abbiamo passato l' inferno al Psg'

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'Avana, 4 set. (Adnkronos) - La stella delbrasilianoè stato durissimo contro il suo ex club e ha detto che lui e il suo ex compagno di squadra Lionelhanno"l'" insieme al Paris Saint-Germain. Alla domanda sulla vittoria diin Coppa del Mondo con l'Argentina lo scorso anno, il 31enne ha detto in un'intervista pubblicata domenica dal portale brasiliano Globoesporte di essere felice per il miglior giocatore Fifa in carica e triste allo stesso tempo. "È andato in paradiso con la nazionale argentina, vincendo tutto negli ultimi anni. E con il Paris ha attraversato l'", ha detto. "l', lui e io".non è ...

Notizie, nuovo giocatore dell'Al Hilal, ha parlato della sua esperienza al Paris Saint - Germain nel corso di un'intervista rilasciata a O Globo : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...Una sessione che ha portato via da Parigi e Messi, ma visto entrare profili del calibro di Dembélé, Gonçalo Ramos, Asensio e, ultimo ma non per importanza, Kolo Muani. Proprio sul francese, l'...

L’Avana, 4 set. (Adnkronos) – La stella del calcio brasiliano Neymar è stato durissimo contro il suo ex club e ha detto che lui e il suo ex compagno di squadra Lionel Messi hanno passato “l’inferno” i ...Le dichiarazioni forti della stella dell'Al Hilal contro il suo ex club: il brasiliano difende la pulce e critica l'atteggiamento dei parigini ...