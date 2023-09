Calcio | lunedì 11 assemblea Lega Serie A | in agenda i diritti tv

(Di lunedì 4 settembre 2023) Milano, 4 set. - (Adnkronos) - L'dellaA è stata convocata per11 settembre 2023 presso la sede in via Rosellini, a Milano, alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda convocazione. Tra i punti all'ordine del giorno, iaudiovisivi: pacchetto Digital Basic stagione sportiva 2023/2024; campionato 2021-24: esame proposte di revisioni contrattuali; licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali). All'ordine del giorno anche iaudiovisivi internazionali 2024-25 e seguenti, paracadute e cerimonialeA Tim e Coppa Italia Frecciarossa.

The silence That Follows the Music Quando:11 settembre 2023, ore 21 Proiezione del film - ... L'assessore Corvi: 'Inserimenti proseguono sino a fine ottobre' Successivo Piacenza, il ...Nella giornata di11 settembre , la Lega Serie A si riunirà in assemblea, alle 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda. Tra i temi all'ordine del giorno spicca la discussione dei diritti audiovisivi , dal ...Primo allenamento della Nazionale a Coverciano agli ordini del neo commissario tecnico Luciano Spalletti . Nel pomeriggio di4 settembre è scattata la preparazione delle sfide di qualificazioni europee contro Macedonia del Nord (sabato prossimo in trasferta) e con l' Ucraina il 12 settembre a Milano. Esercitazioni, ...