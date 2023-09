Calcio | Leverkusen Tapsoba rinnova fino al 2028

In classifica, Union e Lipsia sono ora entrambe a sei punti, a - 3 alla coppia di testa formata dal Bayern Monaco e dal Bayer. . . 3 settembre 2023Nei minuti finali arriva la doppietta di Sesko tra l'85' e l'87' a suggellare un ottimo successo esterno per la squadra di Rose, che sale a 6 punti dietro a Bayern Monaco ea punteggio ...... ma perchè l'esplosione delarabo ha scombussolato tanti se non tutti i campionati maggiori ... Da monitorare Bakker arrivato dal. In uscita la perdita di Duvan Zapata sembra non ...

UFFICIALE: Bayer Leverkusen, rinnovo per Tapsoba. Il difensore firma fino al 2028 TUTTO mercato WEB

Nuovo contratto per Edmod Tapsoba. Il difensore del Bayer Leverkusen, nel mirino anche del Tottenham nella scorsa finestra di calciomercato, ha rinnovato ...Il Bayern Monaco vince 2-1 in rimonta sul campo del Monchengladbach e ottiene la terza vittoria in tre giornate. Il Bayer Leverkusen conferma il suo ottimo avvio: terza partita e terza vittoria per le ...