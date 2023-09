"Nel fine settimana, prima di partire per gli impegni con la Nazionale del Burkina Faso, Tapsoba ha firmato una proroga di altri due anni del suo attuale contratto con il, ovvero fino al ...In classifica, Union e Lipsia sono ora entrambe a sei punti, a - 3 alla coppia di testa formata dal Bayern Monaco e dal Bayer. . . 3 settembre 2023Nei minuti finali arriva la doppietta di Sesko tra l'85' e l'87' a suggellare un ottimo successo esterno per la squadra di Rose, che sale a 6 punti dietro a Bayern Monaco ea punteggio ...

Calcio: Leverkusen. Tapsoba rinnova fino al 2028 Tiscali

GRUPPO A: West Ham (ING), Olympiacos (GRE), Friburgo (GER), Backa Topola (SER) GRUPPO B: Ajax (OLA), Marsiglia (FRA), Brighton (ING), Aek Atene (GRE) GRUPPO ...