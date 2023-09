Calcio | Lazio | ufficializzata la lista per la Champions | escluso Basic

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. - (Adnkronos) - Laha annunciato i giocatori inseriti nellaUefa per laLeague di quest'anno. Questo l'elenco, che non comprende. Portieri: Provedel, Sepe. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli. Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino. Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

Gatti potra' esserci gia' per la prima gara in programma alla ripresa contro la. Pogba giunge da una situazione piuttosto particolare a causa del lungo stop e non ce' alcuna volonta' di forzare ...Al terzo posto Inter - Fiorentina Db Napoli 02/09/2023 - campionato diserie A / Napoli -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stanislav Lobotka - Luis Alberto La partita più ...... che ha infine ceduto il passo algiocato. Possiamo quindi guardare oggi, salvo clamorose ...e Roma. Partiamo dalle romane, iniziando con ladi Maurizio Sarri . La sua rosa è cambiata ...

Lotito: “A Napoli avete visto calcio. Ma la Lazio ha vinto grazie a…” Cittaceleste.it

Roma, 4 set. - (Adnkronos) - La Lazio ha annunciato i giocatori inseriti nella lista Uefa per la Champions League di quest'anno. Questo l'elenco, che non comprende Basic. Portieri: Provedel, Sepe.Dopo la vittoria al Maradona col Napoli, la Lazio di Maurizio Sarri vuole continuare così in Serie A. il prossimo impegno, dopo la sosta nazionali, sarà il 16 settembre alle ore 15:00 contro la ...