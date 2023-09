Calcio | Juventus | per Pogba escluse lesioni muscolari

(Di lunedì 4 settembre 2023) Torino, 4 set. (Adnkronos) - I giocatori dellaPaule Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il JMedical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l'Empoli. Gli accertamenti diagnostici di Paul"hanno esclusoed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica", ha reso noto il club bianconero.

Buone notizie in casa: gli esami strumentali effettuati su Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari . Preoccupavano le condizioni del francese che aveva pubblicato un messaggio sui social dopo essere uscito ...E' il comunicato pubblicato dallasul sito ufficiale in merito alle condizioni di Pogba e Gatti. Seguono aggiornamenti ...Lavaluta un ulteriore alleggerimento del monte ingaggi Alle cessioni già menzionate bisogna poi aggiungere l'ingente risparmio garantito da alcuni addii importanti. Ci si riferisce in ...

I giocatori della Juventus, Paul Pogba e Federico Gatti, sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito ..." Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli. Gli accertame ...