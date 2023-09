Calcio | Juve; Pogba | escluse lesioni muscolari

Piccolo imprevisto per Massimiliano Allegri che, però, corre - in tutti i sensi - subito ai ripari. Al termine dell'incontro con i vertici arbitrali a Linasse il giorno dopo la vittoria sul campo dell'...Solo un sovraccarico alla coscia destra per il francese TORINO - Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Paul Pogba, uscito acciaccato dalla gara di ieri sera contro l'Empoli. Il ...Nessuna lesione muscolare per Paul Pogba. Lo hanno escluso gli accertamenti diagnostici, al JMedical, ai quali è stato sottoposto oggi il centrocampista francese. Gli esami hanno evidenziato "un lieve ...

