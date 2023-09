Calcio | Inter | Klaassen in lista Champions | out Sensi

... con la diretta su Prime Video dalle 19:30 e ild'inizio alle 21:00 . Mentre l'8 novembre, sarà l'a sfidare in trasferta il Salisburgo , con la diretta in esclusiva su Prime Video a ...Si parte mercoledì 20 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30,d'inizio alle 21:00) con l'di Simone Inzaghi - finalista della scorsa stagione - che affronterà in ......e iconico del tipo diofferto dell'allenatore di Certaldo. Tra i presenti anche Nicolò Barella , arrivato a Coverciano nonostante il colpo rimediato in occasione della partita trae ...

Con 3 vittorie in altrettante gare, Inter e Milan si preparano da prime della classe all’attesissimo derby della Madonnina, che avrà luogo sabato 16 settembre ore alle 18:00. (Calcio in Pillole) “Ieri ...Milano, 4 set. – (Adnkronos) – L’Inter ha trasmesso alla Uefa l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2023/2024. Ci sono i nuovi arrivi Benjamin Pavard ...