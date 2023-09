Calcio in tv oggi lunedì 4 settembre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di lunedì 4 settembre 2023) È la prima giornata di Serie C la grande protagonista delin tv di. Alle 20.45 si giocano sette sfide del turno inaugurale del campionato 2023/24: tutte lesi potrannosu Sky e una, Triestina-Trento, anche sulla Rai. Spazio al derby piemontese tra Alessandria e Novara, ma anche a quello lombardo tra Pergolettese e Pro Sesto. Completano il programma, Fiorenzuola-Renate, Mantova-Padova, Pro Vercelli-Lumezzane e Vicenza-Albinoleffe. Di seguito l’elenco completo degli appuntamenti con ilin tv diELENCO COMPLETOIN TV DI20.45 Serie C: ...

Inter-Fiorentina: video, gol e highlights Sky Sport

L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Torna in campo, con l’anticipo Catania-Crotone delle 19:45, il terzo campionato professionistico italiano che per la prima vol ...