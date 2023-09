Calcio femminile | Andrea Soncin verso la panchina azzurra

(Di lunedì 4 settembre 2023) E’ atteso entro metà settimana l’annuncio da parte della Figc del nuovo commissario tecnico della Nazionale di. Il favorito a succedere a Milena Bertolini che si è dimessa dopo il flop dell’Italia al Mondiale di luglio in Australia e Nuova Zelanda è, 44 anni, reduce dall’esperienza alla guida della Primavera maschile del Venezia. Una volta ufficializzata la nomina intorno al 15 settembre si raduneranno le azzurre per preparare i primi due impegni di Nations League: il 22 settembre in trasferta contro la Svizzera e il 27 in casa con la Svezia SportFace.

Soncin, fin qui, non ha mai maturato esperienze nell'ambito del. Nato Vigevano il 5 settembre 1978, da calciatore era soprannominato Il Cobra, oppure Sua Maestà. Ha chiuso col...Terza della classificaè Ginevra Caracciolo (LNI Napoli), ventiseiesima. CLASSE WINDSURF TECHNO 293 UNDER 15 Dopo un totale di quattro prove (due al giorno) la categoria Under 15 che vede ...... per proseguire con gli adulti cona 5 Open Maschile annata 2008 e precedenti -a 5 Openannata 2008 e precedenti ( itinerante ) -a 7 Open Maschile annata 2008 e ...

Le campionesse d'Europa che fanno impazzire il popolo turco non si coprono i capelli, non nascondono il loro corpo, mostrano i tatuaggi. Una di loro è ...Un'Italia da ricostruire e capire. Il 2 agosto ha sancito la chiusura definitiva dell'avventura della Nazionale di calcio femminile dai Mondiali 2023 in Australia/Nuova Zelanda. Una sconfitta cocente ...